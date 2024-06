Dinamarca inova com imposto do "pum" para reduzir emissões de gases de efeito estufa A Dinamarca está prestes a introduzir um imposto inédito: o imposto do pum. A iniciativa tem a ver com as emissões de gases de efeito...

Momento MT|Do R7 26/06/2024 - 10h34 (Atualizado em 26/06/2024 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share