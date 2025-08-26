Direção defensiva e alcoolemia serão abordados em palestra na CVale Alimentos Os colaboradores da CVale Alimentos irão iniciar a manhã de uma forma diferente nessa quarta-feira, 27 de agosto: a partir das 7h30...

Os colaboradores da CVale Alimentos irão iniciar a manhã de uma forma diferente nessa quarta-feira, 27 de agosto: a partir das 7h30 eles devem participar de uma palestra com o tema “Direção Defensiva e Alcoolemia” com o GM Valdir Cordeiro, da Guarda Municipal de Trânsito (GMT). O coordenador da GMT no Município, Márcio Pires, destaca que esse é um tema que deve ser trabalhado diariamente. “Contribuir para que o trânsito flua sem transtornos é um compromisso de todos”, diz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: