Momento MT |Do R7

Diretor de presídio em MT é preso por suspeita de facilitar fugas e integrar facção criminosa O ex-diretor do Presídio Ahmenon Dantas de Várzea Grande (MT), foi preso nesta segunda-feira (14) durante a Operação Shadow da Polícia...

O ex-diretor do Presídio Ahmenon Dantas de Várzea Grande (MT), foi preso nesta segunda-feira (14) durante a Operação Shadow da Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele e outro policial penal são suspeitos de integrar uma facção criminosa e de facilitar a fuga de detentos da unidade prisional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

Leia Mais em Momento MT: