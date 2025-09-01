Diretores participam de palestras para reforçar aprendizagem nas escolas de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia nesta segunda-feira (1º) um ciclo de qualificação...

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia nesta segunda-feira (1º) um ciclo de qualificação para os diretores, coordenadores e professores das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), visando ao melhor desempenho dos estudantes da rede pública nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Nos próximos 45 dias, por conta dessa avaliação, serão intensificadas as aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a qualificação nas escolas de Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: