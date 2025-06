Discussões sobre superendividamentos relacionados a BET marcaram encontro dos Procons

O superendividamento de BETS (jogos on-line) fazem parte das relações de consumo e, portanto, estão no rol de reclamações dos Procons. A resolução sobre o assunto em pauta atualmente na sociedade foi abordado na 48ª Reunião Técnica de Procons do Estado de Mato Grosso que aconteceu de 28 a 30 de maio, em Tangará da Serra. Participaram do encontro, dois representantes do Procon de Rondonópolis, o gerente de atendimento e retorno, Reginaldo dos Anjos Coelho, e a assessora jurídica, Jéssica Mikaelle Rodrigues de Oliveira.

