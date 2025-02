Disk Social: transforme itens usados em solidariedade Você sabia que pode dar um novo destino a móveis, eletrodomésticos e outros itens que não usa mais? O Disk Social, serviço da Secretaria... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h07 ) twitter

Você sabia que pode dar um novo destino a móveis, eletrodomésticos e outros itens que não usa mais? O Disk Social, serviço da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde, facilita a doação de objetos em bom estado e garante que eles cheguem a quem mais precisa. Criado em 2021, o programa realiza a coleta de doações diretamente nas residências, tornando o processo mais acessível e prático para os doadores. Qualquer pessoa pode contribuir com móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, alimentos não perecíveis, roupas, calçados e outros utensílios que estejam em boas condições de uso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como você pode ajudar! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandado contra acusado de perseguição e pornografia infantil contra adolescente

