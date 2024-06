Distrito de Boa Esperança se prepara para o 3º Boa Pedal neste sábado, 29

Aos apaixonados por ciclismo, seguem abertas até o dia 28 de junho as inscrições para o 3º Boa Pedal, do Distrito de Boa Esperança que acontece no próximo sábado, dia 29. O passeio contará com um percurso de 6 km pelo perímetro urbano da comunidade, visando promover a prática esportiva sobre duas rodas, a diversão e o lazer ao ar livre.

