Distrito de Primavera realiza dia D de vacinação contra a raiva neste sábado (23) O Distrito de Primavera realizará neste sábado (23), uma ampla mobilização de vacinação contra o vírus da raiva. A iniciativa visa...

O Distrito de Primavera realizará neste sábado (23), uma ampla mobilização de vacinação contra o vírus da raiva. A iniciativa visa manter a doença, que é fatal em quase 100% dos casos, sob controle na região. A mobilização contará com um ponto de vacinação fixo, estrategicamente localizado em frente à Unidade de Saúde do distrito, que funcionará das 8h às 17h, sem pausa para o almoço, facilitando o acesso para todos os moradores da região.

