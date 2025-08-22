Logo R7.com
Distrito de Primavera realiza dia D de vacinação contra a raiva neste sábado (23)

O Distrito de Primavera realizará neste sábado (23), uma ampla mobilização de vacinação contra o vírus da raiva. A iniciativa visa...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Distrito de Primavera realizará neste sábado (23), uma ampla mobilização de vacinação contra o vírus da raiva. A iniciativa visa manter a doença, que é fatal em quase 100% dos casos, sob controle na região. A mobilização contará com um ponto de vacinação fixo, estrategicamente localizado em frente à Unidade de Saúde do distrito, que funcionará das 8h às 17h, sem pausa para o almoço, facilitando o acesso para todos os moradores da região.

