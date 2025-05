Momento MT |Do R7

Distrito de Primavera recebe audiência do PPA na quinta-feira (22) O tema já foi discutido em outros três encontros públicos A Escola Municipal Jardim Bela Vista foi a sede, na noite de ontem (terça...

O tema já foi discutido em outros três encontros públicos. A Escola Municipal Jardim Bela Vista foi a sede, na noite de ontem (terça-feira, 20 de maio), de mais uma reunião pública para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. “Um momento muito importante, quando recebemos muita contribuição da comunidade, pudemos avaliar pontos que merecem uma atenção especial e é esta partilha, este momento de ouvir nossos munícipes, dialogar com eles e avaliar as demandas por eles trazidas que permite planejar Sorriso para os próximos anos”, avaliou o secretário de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplan), Cláudio Oliveira.

