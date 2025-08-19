Diversas indicações da vereadora Paula Calil são atendidas pela Prefeitura de Cuiabá
O mandato da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), tem se destacado pela proximidade com a população...
O mandato da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), tem se destacado pela proximidade com a população e pelo atendimento às demandas das comunidades da Capital. Nesta semana, diversas indicações apresentadas pela parlamentar foram atendidas pela Prefeitura. Leia Mais em Momento MT:
O mandato da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), tem se destacado pela proximidade com a população e pelo atendimento às demandas das comunidades da Capital. Nesta semana, diversas indicações apresentadas pela parlamentar foram atendidas pela Prefeitura.Para mais detalhes sobre as ações da vereadora e como a Prefeitura está atendendo as demandas da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: