Divulgado resultado preliminar da habilitação documental do Edital nº 003/2025 A Secretaria Municipal de Cultura de Lucas do Rio Verde informa que foi publicado, nesta terça-feira (3), o resultado preliminar da...

A Secretaria Municipal de Cultura de Lucas do Rio Verde informa que foi publicado, nesta terça-feira (3), o resultado preliminar da 3ª fase do Edital nº 003/2025, referente à etapa de habilitação documental. A lista está disponível em anexo no final da matéria. O resultado final será publicado no dia 11 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o edital e os prazos de recurso!

Leia Mais em Momento MT: