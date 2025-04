Divulgado resultado preliminar para comercialização na praça de alimentação da Festa do Milho A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde divulga nesta terça-feira (08) o resultado preliminar do processo de seleção...

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde divulga nesta terça-feira (08) o resultado preliminar do processo de seleção para comercialização de alimentos e bebidas na praça de alimentação da 4ª Festa do Milho. Ao todo, 29 comerciantes se inscreveram para participar do evento. Confira o resultado no link.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! saiba mais.

Leia Mais em Momento MT: