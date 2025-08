Momento MT |Do R7

Doadores de sangue e pessoas com obesidade terão atendimento preferencial no comércio de Cuiabá Antoniel Pontes – assessoria Vereador Rafael Ranalli Entrou em vigor em Cuiabá, na última sexta-feira (1º de agosto), uma nova...

Entrou em vigor em Cuiabá, na última sexta-feira (1º de agosto), uma nova lei que amplia o direito ao atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e de serviços da capital. Sancionada pelo prefeito Abílio Brunini (PL), a Lei nº 7.309/2025 altera a legislação municipal anterior e inclui novos grupos no rol de pessoas com prioridade em filas e guichês, como pessoas com obesidade, mobilidade reduzida e doadores de sangue.

