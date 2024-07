Doadores democratas ameaçam congelar envio de R$ 500 milhões enquanto Biden for candidato

O Partido Democrata pode não contar com uma verba importante na campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Segundo informações obtidas pelo jornal The New York Times, nesta sexta-feira (12), doadores estão ameaçando congelar o envio de 90 milhões de dólares (cerca de R$ 490 milhões) caso Joe Biden continue na disputa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.