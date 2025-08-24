Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” destaca fala do prefeito Miguel Vaz e depoimento de vítima de tragédia na rodovia

O documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” segue registrando depoimentos que unem dor, memória e esperança em torno da rodovia mais...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” segue registrando depoimentos que unem dor, memória e esperança em torno da rodovia mais simbólica de Mato Grosso.

Para saber mais sobre este importante registro e as histórias emocionantes que ele traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.