Documentário "BR-163: A Luta Pela Vida" destaca fala do prefeito Miguel Vaz e depoimento de vítima de tragédia na rodovia O documentário "BR-163: A Luta Pela Vida" segue registrando depoimentos que unem dor, memória e esperança em torno da rodovia mais... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h57 )

Momento MT

O documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” segue registrando depoimentos que unem dor, memória e esperança em torno da rodovia mais simbólica de Mato Grosso.

Para saber mais sobre este importante registro e as histórias emocionantes que ele traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

