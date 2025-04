Documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” inicia gravações e marca a estreia de Jorge Sepúlveda como diretor As gravações do documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” começaram oficialmente, aproveitando a presença das autoridades durante um...

As gravações do documentário “BR-163: A Luta Pela Vida” começaram oficialmente, aproveitando a presença das autoridades durante um dos maiores eventos do agronegócio do país, realizado em Lucas do Rio Verde (MT). O filme, que tem como objetivo retratar a luta pela duplicação da rodovia e os impactos sociais dessa infraestrutura, marca a estreia do documentarista Jorge Sepúlveda na direção.

