Documentário “BR-163 – A Luta pela Vida” percorre diversas cidades de Mato Grosso e aprofunda o retrato humano da rodovia que corta o Estado

Momento MT

O documentário “BR-163 – A Luta pela Vida” segue com gravações intensas em diferentes cidades de Mato Grosso, ampliando o retrato humano de uma das rodovias mais importantes — e violentas — do país. A obra busca apresentar um panorama sensível e crítico da BR-163, considerada a espinha dorsal logística do Estado, mas também palco de tragédias familiares e históricas disputas políticas.

