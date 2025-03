Documentário da TV Câmara ganha prêmio internacional de cinema O documentário “Ilha do Ferro – a Arte do Imaginário” recebeu o Prêmio de Melhor Curta-Metragem de Meio Ambiente/Natureza no Festival...

O documentário “Ilha do Ferro – a Arte do Imaginário” recebeu o Prêmio de Melhor Curta-Metragem de Meio Ambiente/Natureza no Festival Internacional de Cinema de Kodaikanal, no sul da Índia. Realizado pela equipe do Serviço de Produção Audiovisual da TV Câmara, em parceria com o Sebrae, o documentário foi filmado na comunidade da Ilha do Ferro, no município de Pão de Açúcar (AL), em 2024.

