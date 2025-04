Documentário selecionado em edital da Secel resgata memórias e valoriza mestre da cultura em Poxoréu O município de Poxoréu se transformou em cenário de memória e emoção com a produção do documentário “O Menino e a Sanfona”, que foi...

O município de Poxoréu se transformou em cenário de memória e emoção com a produção do documentário “O Menino e a Sanfona”, que foi viabilizado pelo edital de Fomento Audiovisual – edição Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Atualmente em fase de montagem e edição, o filme conta a trajetória de um mestre da cultura em Poxoréu, o baiano Natalino Alves de Sousa, sua relação com a música e garimpos de diamantes em Mato Grosso. As gravações ocorreram entre os dias 5 e 8 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Momento MT: