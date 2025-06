Documentário Terras Brasileiras, da TV Câmara, recebe três prêmios na Mostra Acervos; assista

Momento MT |Do R7

O Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, realizou na noite de terça-feira (17) a cerimônia de premiação da Mostra Acervos e de encerramento do Circuito 10º Festival Arquivo em Cartaz. O filme Terras Brasileiras, da TV Câmara, que trata da demarcação de terras indígenas no Brasil, recebeu três prêmios do júri popular: 3º lugar como melhor filme, 3º lugar como melhor roteiro e 3º lugar como melhor pesquisa.

Para mais detalhes sobre essa conquista e o impacto do documentário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: