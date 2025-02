Dois adolescentes são apreendidos e homem é preso com 37 porções de drogas Uma ação integrada da Polícia Militar de Mato Grosso com a Guarda Civil de Lucas do Rio Verde resultou na prisão de um homem e apreensão...

Uma ação integrada da Polícia Militar de Mato Grosso com a Guarda Civil de Lucas do Rio Verde resultou na prisão de um homem e apreensão de dois adolescentes, de 16 anos, na noite desta terça-feira (11.2), suspeitos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Fugi, no município. As equipes recolheram 37 porções de cocaína, 2 máquinas de cartão, sete aparelhos celulares, correntes e uma balança de precisão.

