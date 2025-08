Dois cabos são presos suspeitos de facilitar fuga de bandidos em Brasnorte Dois cabos da Polícia Militar foram presos, na tarde deste sábado (2.8), suspeitos de terem facilitado a fuga da quadrilha que assaltou... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois cabos da Polícia Militar foram presos, na tarde deste sábado (2.8), suspeitos de terem facilitado a fuga da quadrilha que assaltou uma agência bancária em Brasnorte, na quinta-feira (31.7). De acordo com as investigações, os policiais teriam atrasado a perseguição aos bandidos, logo após o assalto. Os militares receberiam dinheiro para permitir a fuga dos criminosos. A Corregedoria Geral da PM acompanha as prisões e abrirá procedimento administrativo para adotar todas as medidas cabíveis ao caso. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Livro lançado em biblioteca da Prefeitura de Cuiabá homenageia ex-servidora

PF aperende carga de eletrônicos

Bombeiros extinguem 4 incêndios florestais e combatem outros 5 neste sábado (2)