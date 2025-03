Dois criminosos morrem em confronto com a polícia Dois homens ligados à facção criminosa Comando Vermelho morreram na manhã desta quinta-feira (20), em confronto com policiais militares... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h27 ) twitter

Dois homens ligados à facção criminosa Comando Vermelho morreram na manhã desta quinta-feira (20), em confronto com policiais militares, durante a Operação Acqua Ilicita, em Cuiabá. Fabio Junior Batista Pires, conhecido como Farrame, e Gilmar Machado da Costa reagiram à abordagem dos policiais durante o cumprimento de mandados da operação que visa desarticular organização criminosa voltada à prática de extorsão e lavagem de capitais, capitaneada por distribuidores de água mineral ligados a integrantes do Comando Vermelho.Os distribuidores de água estariam coagindo comerciantes de Cuiabá, Várzea Grande, Nobres e Sinop. A operação prevê o cumprimento de 55 mandados de busca e apreensão domiciliar, 12 mandados de prisão preventiva, sequestro de 33 veículos automotores e bloqueio de 42 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.Entrevista coletiva – O coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Adriano Roberto Alves, e demais integrantes da força-tarefa concedem, a partir das 9h30, entrevista coletiva à imprensa para detalhar a operação e os resultados já alcançados. A entrevista ocorre presencialmente no auditório da Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Centro Político e Administrativo, em Cuiabá. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende padrasto suspeito de estuprar e engravidar enteada

