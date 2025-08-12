Dois foragidos por tráfico de drogas foram presos com auxílio de câmeras do Vigia Mais MT Dois foragidos da Justiça por tráfico de drogas foram presos pelas forças de segurança de Mato Grosso com auxílio de câmeras do programa...

Dois foragidos da Justiça por tráfico de drogas foram presos pelas forças de segurança de Mato Grosso com auxílio de câmeras do programa Vigia Mais MT em menos de 24 horas, em Várzea Grande. A primeira prisão ocorreu na segunda-feira (11.8) quando o foragido foi ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon e uma câmera com reconhecimento facial o identificou e, ao constatar um mandado de prisão em aberto, emitiu um alerta.

