Dois homens são presos em flagrante com simulacros de armas de fogo, faca e machadinha Dois homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (31.7), suspeitos de ameaça de morte contra um proprietário de um...

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (31.7), suspeitos de ameaça de morte contra um proprietário de um restaurante, nas proximidades da MT-060, no município de Nossa Senhora do Livramento (41 km de Cuiabá). A dupla foi detida com dois simulacros de arma de fogo, um canivete e uma machadinha.

