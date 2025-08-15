Dois homens são presos em flagrante por tráfico ilícito de drogas em Cuiabá Equipes militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam dois homens em flagrante, na noite desta...

Equipes militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam dois homens em flagrante, na noite desta quinta-feira (14.8), suspeitos por tráfico ilícito de drogas, na região central de Cuiabá. As equipes apreenderam 24 porções de substância análogas à pasta base de cocaína. Ambos são monitorados por meio de tornozeleira eletrônica.

