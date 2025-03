Momento MT |Do R7

Dois homens são presos pela Polícia Militar por tentar furtar veículo em Cuiabá Equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (5.3), dois homens, de 26 e 37 anos, suspeitos...

Equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (5.3), dois homens, de 26 e 37 anos, suspeitos de tentar furtar um veículo na região central de Cuiabá. Com eles, as equipes apreenderam R$ 3 mil em espécie e outros objetos levados na ação criminosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: