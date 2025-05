Momento MT |Do R7

Dois irmãos são presos em flagrante suspeitos por tentativa de homicídio Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (2.5), dois irmãos, de 19 e 22 anos, suspeitos...

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (2.5), dois irmãos, de 19 e 22 anos, suspeitos por tentativa de homicídio contra um homem, de 23 anos, em uma zona rural do município de Cáceres (220 km de Cuiabá). A vítima sofreu dois golpes de canivete nas costas e foi socorrida até uma unidade de saúde. Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 22 horas, a vítima, ao chegar em casa, em uma comunidade conhecida como Vila Aparecida, abordou os suspeitos, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas no local e oferecendo às cunhadas da vítima.

