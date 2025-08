Dois veículos furtados são recuperados com auxílio de câmeras do Vigia Mais MT neste fim de semana Um veículo furtado em Nossa Senhora do Livramento foi localizado com auxílio de câmeras do programa Vigia Mais MT em Guarantã do Norte...

Um veículo furtado em Nossa Senhora do Livramento foi localizado com auxílio de câmeras do programa Vigia Mais MT em Guarantã do Norte, a mais de 740 km de onde o crime ocorreu, duas semanas após o furto. A camionete, um Fiat Toro, avaliada em mais de R$ 100 mil, foi furtada no dia 17 do mês passado em uma propriedade rural e recuperada neste domingo (3.8). O veículo foi identificado por uma câmera com recursos de leitura de placa transitando na MT-149, entre os municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo.

