Dorival Jr. analisa confronto contra a Colômbia e projeta evolução da Seleção nas Eliminatórias
Momento MT|Do R7
19/03/2025 - 21h06

Na véspera do aguardado confronto contra a Colômbia, o técnico Dorival Jr. concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 19 de março de 2025, no estádio que sediará a partida, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias. O jogo está marcado para as 21h45 desta quinta-feira, 20 de março de 2025. Dorival Jr. destacou a organização tática da seleção colombiana, ressaltando o longo período de trabalho do treinador adversário e a consolidação dos jogadores em suas respectivas funções. “A Colômbia tem uma estrutura de jogo muito bem definida. São 30 jogos do treinador, os jogadores já muito bem definidos em suas funções e posições. Com certeza teremos um jogo muito complicado, jogado, porque é uma equipe que joga, propõe e busca variações”, analisou o treinador. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as análises de Dorival Jr.! Leia Mais em Momento MT: Participantes de homenagem aos 40 anos da redemocratização ressaltam necessidade de manter a democracia viva

