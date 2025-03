Dorival Júnior anuncia convocação da Seleção Brasileira para eliminatórias; Neymar retorna

Momento MT |Do R7

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta quinta-feira (6) a lista dos 23 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nas próximas duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina. A grande novidade da lista é o retorno do atacante Neymar, atualmente no Santos, que volta à equipe após um ano e cinco meses de ausência.

