Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dose zero de vacina contra o sarampo já está disponível no Município

Secretaria elaborou uma escala de vacinação por data e unidade de saúde A Secretaria Municipal de Saúde inicia a partir desta quarta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Secretaria elaborou uma escala de vacinação por data e unidade de saúde

Para mais informações sobre a vacinação e o cronograma, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.