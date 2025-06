Dr. João apresenta Indicação de adaptada a estudantes com TEA para atender Sapezal

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Dr. João (MDB), apresentou, na sessão plenária desta quarta-feira (11), uma indicação legislativa solicitando ao governador Mauro Mendes (União) a disponibilização de uma van pedagógica adaptada para o transporte de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível 3 de Suporte e outras deficiências. A proposta, endereçada também ao secretário de Educação, Alan Porto, e aos vereadores de Sapezal, visa garantir acesso seguro e inclusivo à educação para alunos com necessidades especiais. “É nosso dever assegurar que toda criança, independentemente de sua condição, tenha o direito à educação com dignidade”, afirmou Dr. João.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: