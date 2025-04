Dr. João destaca nova era na Saúde com Einsten atendendo ao SUS em Mato Grosso Em cerimônia no Palácio Paiaguás nesta terça-feira (22), o Governo de Mato Grosso assinou contrato com a Sociedade Beneficente Israelita... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h06 ) twitter

Em cerimônia no Palácio Paiaguás nesta terça-feira (22), o Governo de Mato Grosso assinou contrato com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para gestão do Hospital Central de Alta Complexidade, em Cuiabá. Presente ao ato, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Dr. João (MDB), que é médico e um dos principais entusiastas, não escondeu a emoção. "Hoje é um dia que ficará marcado na história da saúde de nosso estado. Estamos concretizando um sonho de décadas e garantindo que toda a população mato-grossense tenha acesso a um atendimento de excelência, gratuito e com o padrão de um dos melhores hospitais do mundo", lembrou o deputado.

