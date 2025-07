Dr. João destina R$ 500 mil para implantação de hemocentro em Várzea Grande

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Dr. João (MDB), visitou, na semana passada, as obras do novo Hemocentro de Várzea Grande. A unidade está sendo reformada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, destinados pelo deputado com articulação do vereador Alessandro Moreira. O objetivo é ampliar o acesso à coleta e à distribuição de sangue em uma das áreas de maior concentração populacional do município.

