Dr. João garante R$ 2 milhões no orçamento para combate à hanseníase em Mato Grosso O deputado estadual Dr. João (MDB) reafirmou, nesta segunda-feira (25), o compromisso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT...

O deputado estadual Dr. João (MDB) reafirmou, nesta segunda-feira (25), o compromisso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) com o enfrentamento à hanseníase, uma das doenças negligenciadas mais preocupantes no estado. Durante reunião ordinária da Frente Parlamentar de Combate à Hanseníase, da qual é presidente, o parlamentar anunciou que pelo menos R$ 2 milhões já estão garantidos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para o início das ações de combate à doença.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: