Dr. João propõe criação de fundo de desenvolvimento sustentável e programa de pagamento por serviços ambientais Na sessão desta quarta-feira (2), o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Dr. João (MDB), apresentou... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h26 )

Na sessão desta quarta-feira (2), o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Dr. João (MDB), apresentou dois projetos de lei voltados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do Pantanal. As propostas buscam garantir recursos para a conservação do bioma e beneficiar as comunidades que dependem dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a preservação do Pantanal!

