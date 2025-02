Dr. João reforça compromisso com a saúde e busca junto ao governo retomada do hospital de Arenápolis Durante visita à cidade de Nortelândia, na segunda-feira (10), o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado...

Durante visita à cidade de Nortelândia, na segunda-feira (10), o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Dr. João (MDB), destacou como uma de suas prioridades para este ano a reativação completa do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Santana (HMSS), que atualmente funciona apenas como pronto-atendimento. A unidade necessita de investimentos para a conclusão da reforma e aquisição de equipamentos, garantindo a retomada de serviços essenciais, como a realização de partos.

