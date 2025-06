Dr. João ropõe alternativas para melhorar atendimento no Hospital Regional de Cáceres

Em busca de soluções para fortalecer a saúde pública na região Oeste e Sudoeste de Mato Grosso, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Dr. João (MDB), integrou, na terça-feira (10), a visita técnica da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos Souto Fontes, em Cáceres. A agenda, que incluiu reuniões com prefeitos e secretários de saúde de 23 municípios, no auditório do Hospital São Luiz, reforçou o compromisso do parlamentar em melhorar o atendimento regionalizado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das propostas de melhoria na saúde pública!

Leia Mais em Momento MT: