Dra. Mara realiza sua primeira sessão solene e homenageia personalidades que transformam Cuiabá

A vereadora e 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, Dra. Mara, promoveu nesta sexta-feira (8), a primeira sessão solene de sua legislatura. O evento foi marcado pela entrega de Títulos de Cidadão Cuiabano e Moções de Aplauso a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e valorização da capital.
