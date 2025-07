Dra. Mara solicita à concessionária de energia cuidados com resíduos de poda em vias públicas da capital Da Assessoria – Vereadora Dra. Mara Durante visitas de fiscalização por diversos bairros de Cuiabá, a vereadora Dra. Mara (Podemos)... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h37 ) twitter

Da Assessoria – Vereadora Dra. Mara Durante visitas de fiscalização por diversos bairros de Cuiabá, a vereadora Dra. Mara (Podemos) identificou uma situação recorrente relacionada à poda de árvores realizada pela concessionária de energia que atende a capital. A parlamentar observou que, após os serviços de manutenção na rede elétrica, galhos e outros resíduos da poda têm sido deixados nas calçadas e ruas, o que tem gerado transtornos para moradores e pedestres. Para saber mais sobre as ações da vereadora e a situação em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Presidente do CAU/MT assume o IPDU de Cuiabá

