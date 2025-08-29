Dra. Mariana Molin explica como Implante Capilar alia tecnologia, autoestima e novas perspectivas em Lucas do Rio Verde O implante capilar, procedimento antes cercado de tabus e resultados artificiais, hoje representa um dos avanços mais significativos...

O implante capilar, procedimento antes cercado de tabus e resultados artificiais, hoje representa um dos avanços mais significativos da dermatologia estética. A doutora Mariana Molin, especialista instalada em Lucas do Rio Verde, tem se destacado pela atuação no campo da restauração capilar, unindo tecnologia, precisão e impacto direto na autoestima dos pacientes.

Saiba mais sobre como essa técnica pode transformar vidas e elevar a autoestima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: