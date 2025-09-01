DRE de Tangará da Serra retifica edital para contratação emergencial em escolas cívico-militares A Diretoria Regional de Educação (DRE) do Polo Tangará da Serra retificou, nesta segunda-feira (1º.9), o Edital Simplificado nº 019...

A Diretoria Regional de Educação (DRE) do Polo Tangará da Serra retificou, nesta segunda-feira (1º.9), o Edital Simplificado nº 019/2025/DRE-TGA/SEDUC/MT, referente ao processo seletivo emergencial para formação de cadastro reserva de profissionais em escolas estaduais cívico-militares. Com a nova redação, as inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 4 de setembro de 2025, exclusivamente pelo link disponibilizado no site da DRE.

