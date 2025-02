Drone com materiais ilícitos é apreendido por policiais penais na Penitenciária de Rondonópolis

Policiais penais da Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, em Rondonópolis, apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (28.2), mais um drone que sobrevoava a unidade prisional na tentativa de jogar material ilícito no local. Sentinelas das torres de vigilância avistaram o aparelho não-tripulado por volta de uma hora da madrugada, sobrevoando as imediações do Raio 2. Imediatamente, a equipe antidrone conseguiu apreender o equipamento que estava com um pacote acoplado contendo três porções de maconha e sete fones de ouvido.

