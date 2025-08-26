Drones são abatidos pela Polícia Penal após tentar deixar celulares em unidades prisionais do interior Policiais penais da unidade prisional de Cáceres, na região oeste do Estado, interceptaram, na manhã de segunda-feira (25.8), um drone...

Policiais penais da unidade prisional de Cáceres, na região oeste do Estado, interceptaram, na manhã de segunda-feira (25.8), um drone que tentava sobrevoar o local com um pacote contendo um celular. A equipe de vigilância na guarita avistou o momento em que o drone sobrevoava um dos raios da unidade e conseguiu segurar o fio do aparelho, que foi arremetido e acabou enroscado na fiação de alta tensão. A concessionária de energia foi acionada para a remoção do aparelho, que carregava, acoplado, um celular e acessórios.

Para mais detalhes sobre essa operação e outras apreensões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: