Duas águias-cinzentas são fotografadas em vida livre em registro raro Uma águia-cinzenta solta ano passado no Santuário de Elefantes Brasil, no município de Chapada dos Guimarães, foi vista em vida livre... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h24 ) twitter

Momento MT

Uma águia-cinzenta solta ano passado no Santuário de Elefantes Brasil, no município de Chapada dos Guimarães, foi vista em vida livre, sobrevoando o local. Na imagem, considerada rara por especialistas, a ave que é ameaçada de extinção estava acompanhada de outro animal da mesma espécie. A fotografia foi feita dias atrás pelo diretor do local, Scott Blais. A águia foi resgatada em uma residência no município de Ribeirão Cascalheira e cuidada pela proprietária, que é bióloga, até ser levada para uma clínica especializada. Durante o tratamento os exames não constataram nenhum problema em sua estrutura física, sua saúde estava preservada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa incrível história de reabilitação e preservação da fauna!

