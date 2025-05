Duas edições da Operação Lei Seca resultam na prisão de 13 motoristas embriagados na madrugada deste domingo (25) Treze motoristas foram presos em flagrante por embriaguez ao volante em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas em Cuiabá, na... Momento MT|Do R7 25/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Treze motoristas foram presos em flagrante por embriaguez ao volante em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas em Cuiabá, na madrugada deste domingo (25.5), As abordagens ocorreram simultaneamente na Avenida Isaac Póvoas, no Centro, e na Avenida José Monteiro de Figueiredo, no bairro Duque de Caxias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Mutirão intensivo da coleta de lixo atende 18 bairros neste domingo

3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross tem primeiros vencedores

Número de turistas estrangeiros em MT cresceu 19% em 2024, aponta dados da Embratur