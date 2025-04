Duas mulheres são presas e duas menores são apreendidas por tráfico de drogas em Matupá

Momento MT |Do R7

Quatro mulheres, duas delas menores de idade, foram detidas no final da tarde de quinta-feira (03.4), pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, em ação de combate ao tráfico de drogas no município de Matupá. Além da prisão das adultas, de 21 e 27 anos, e apreensão das adolescentes, de 17 e 14 anos, a ação resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

