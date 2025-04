Duas operações Lei Seca terminam com 11 presos por embriaguez ao volante em Cuiabá Em duas operações Lei Seca realizadas na madrugada deste domingo (20.4) em Cuiabá, 11 condutores foram presos em flagrante por embriaguez... Momento MT|Do R7 20/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 13h25 ) twitter

Em duas operações Lei Seca realizadas na madrugada deste domingo (20.4) em Cuiabá, 11 condutores foram presos em flagrante por embriaguez ao volante. As ações ocorreram nas avenidas Beira Rio, no bairro Grande Terceiro, e na Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino.

