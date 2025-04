Duda Guerra personalizaram quadro com olhos dela e de Benicio Huck: ‘Meu amor’ Prestes a completar um ano de namoro, Benicio Huck e Duda Guerra personalizaram um quadro que traz imagens dos olhos de ambos lado... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h05 ) twitter

Duda Guerra e Benício Huck fazem quadro com imagens dos olhos do casal — Foto: Reprodução/Instagram

Prestes a completar um ano de namoro, Benicio Huck e Duda Guerra personalizaram um quadro que traz imagens dos olhos de ambos lado a lado. Na hora de escanear as íris do casal, ela ficou encantada com os olhos claros do amado. A nora de Angelica e Luciano Huck exibiu o resultado nos Stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (21).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa linda história de amor!

